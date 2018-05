Nagroda Kapuścińskiego przyznana Annie Bikont za książkę o Irenie Sendlerowej

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego to sposób na wyróżnienie reportaży poruszających kwestie bliskie współczesnemu światu. Ustanowiła ją Rada Miasta Stołecznego Warszawy decydując, że będzie to również forma promocji samego miasta. To właśnie w stolicy przez dziesięciolecia mieszkał Ryszard Kapuściński, fenomenalny reportażysta, jeden z najczęściej tłumaczonych polskich autorów. W przyznawaniu nagrody bierze udział również Gazeta Wyborcza.

Sendlerowa. W ukryciu

Książka przedstawia losy Ireny Sendlerowej, kobiety ryzykującej życiem dla ratowania żydowskich dzieci w trakcie niemieckiej okupacji. To nie jest jednak historia jednej bohaterki, ale całego grona kobiet, które odważyły się nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Z jednej strony zagrażały im niemieckie bagnety, z drugiej – polscy szmalcownicy. Mimo to nie ustąpiły, a ich działania przyczyniły się do uratowania wielu istnień.

Nagroda Kapuścińskiego. Opinia jury

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego została przyznana Annie Bikont werdyktem jury, w skład którego weszły dwie reportażystki – Magdalena Grochowska i Dorota Danielewicz – a także krytyczka literacka Katarzyna Nowak oraz tłumacz Mariusz Kalinowski. Przewodniczący jury, Piotr Mitzner, w mowie pochwalnej uznał dzieło Bikont mianem za „książkę do naprawiania świata”. Dorota Danielewicz podkreśla spójność reportażu słowami: „Z oceanu faktów, dokumentów, ludzkich losów, wydarzeń i listów autorka układa wielowymiarowe puzzle tragicznego okresu polskiej historii.”