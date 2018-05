Lech Wałęsa przyszedł do niepełnosprawnych w Sejmie. Proszą, by z nimi został. "Mamy materac"

Lidia Jasińska 21 minut temu Oceniono 8 razy 4

Judaszowe srebrniki szpicla BOLKA...

Dla Bolka jedynym celem zawsze była tylko kasiora ...on nigdy z niczym i z nikim się nie liczył .. on nie ma sumienia, a Matka Boska w klapie to dla niego tylko atrapa.... Te judaszowe srebrniki już mu wychodzą bokiem. Mój brat nakłaniany przez kolegów o odszkodowanie od Bolka stwierdził, ze z takich judaszowych srebrników to tylko może być nieszczęście ... i ja też tak myślę... zresztą to już się dzieje... narkomani, dziwki, alkoholicy, bandziory... "eurooseł" szalał motorem i wyciągnął kasiorę od Bogu Ducha winnego chłopa... a za naszą kasiorę miał perfekcyjną opiekę medyczną - jakiej żaden Polak nigdy nie dostąpi... jeden już nie żyje - zaćpał się? czy syn mu pomógł?... i tak judaszowe srebrniki wyjdą bolkom bokiem!