Pogoda. Ten tydzień zdecydowanie cieplejszy. Przed nami kolejne burze

Pogoda na dzisiaj zapowiada się przyjemnie. Najwyższe temperatury w okolicach Szczecina, a także na zachodzie na terenie województwa lubuskiego, gdzie możemy spodziewać się 20-22 stop. C. Dzisiaj czeka nas małe lub umiarkowane zachmurzenie. W południowo-wschodniej części kraju możliwe są przelotne opady, w okolicach Podlasia mogą zaś wystąpić burze.

Pogoda na wtorek

We wtorek zapowiadane są większe zachmurzenia, a także opady deszczu w południowej Polsce. Deszczowe chmury przejdą przez Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Padać będzie również na Mazowszu, Pomorzu i na Mazurach. Będzie cieplej niż dzisiaj – na południu termometry wskażą nawet 25 stopni C. Nieco zimniejsza aura zapowiada się nad morzem, gdzie będzie od 16 do 18 stop. C.

Pogoda na środę

Pogoda w środę będzie równie ciepła co dzień wcześniej, jednak zdecydowanie bardziej burzowa. W województwie podkarpackim i lubelskim zapanują temperatury w granicach 22-24 stop. C. W centrum możemy spodziewać się 19 stop. C. Burze wystąpią we wschodniej części Polski. W ich trakcie wiatr może osiągnąć prędkość 60km/h.

Pogoda na czwartek

Pogoda w czwartek będzie bardziej pochmurna. Gęste chmury pojawią się na całym obszarze kraju, za wyjątkiem Pomorza, gdzie przewiduje się zachmurzenie małe lub umiarkowane. Burze nadejdą ponownie do najcieplejszego regionu kraju, czyli na północny wschód, gdzie możemy spodziewać się temperatur rzędu 24 stop. C., podczas gdy na Suwalszczyźnie temperatura wyniesie maksymalnie 19 stop. C.

Pogoda na piątek

W piątek kolejne opady deszczu w południowo-wschodniej Polsce. Tam też spodziewać się można najwyższych temperatur o wartości 21 stop. C. Popadać może również w okolicach Łodzi i Wrocławia. Najzimniej będzie na północy, gdzie termometry wskażą maksymalnie 16 stop. C.