Lichocka zażartowała: Najchętniej powsadzałabym do wiezień i wprowadziłabym jednowładztwo

W weekend Joanna Lichocka wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami w Lipnie. Posłanka PiS wychwalała obecną władzę i tłumaczyła, jak ważne są dla jej obozu wybory samorządowe.

W pewnym momencie zaczęła ubolewać nad tym, że Polska jest krajem demokratycznym. - To są niebywałe rzeczy, ale my troszeczkę jesteśmy bezradni, ponieważ jest państwo demokratyczne. Wiem, że to państwu się nie podoba - cytuje Lichocką "Fakt".

Joanna Lichocka: Wprowadziłabym jednowładztwo Jarosława Kaczyńskiego

Następnie posłanka zdradziła, jak według niej powinno wyglądać sprawowanie władzy w kraju:

Ja też najchętniej bym wszystko pozamykała, powsadzała do więzień, zrobiła porządek raz, dwa, trzy i wprowadziła najlepiej jednowładztwo Jarosława Kaczyńskiego.Wtedy byłabym spokojna, że jest dobrze. Ale niestety nie możemy sobie na to pozwolić, bo jesteśmy krajem demokratycznym i obowiązują nas prawa i zasady państw demokratycznych

- powiedziała.

Pierwotna informacja o przebiegu spotkania w Lipnie została podana przez Polską Agencję Prasową.

"Z żartu zrobili poważną wypowiedź"

Posłanka PiS już odniosła się do słów o jednowładztwie na swoim Twitterze.

"A za onetem w ramach tego samego wydawnictwa manipuluje FAKT24PL. Zadanie wtłaczania kłamstwa wypełnianie jest nie tylko przez jedną redakcję Axelspringer Przyczynek do mechanizmu okłamywania Polaków i manipulacji przez to wydawnictwo" - napisała. W poprzednim wpisie Lichocka tłumaczyła, że żartowała.

