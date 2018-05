"Dar Młodzieży" wypłynął w ważny rejs dookoła świata. Odwiedzi 22 porty w 18 państwach

W dzisiejszych oficjalnych uroczystościach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki I wicepremier Piotr Gliński. Odczytano też list od prezydenta Andrzeja Dudy.

Ta fregata pod pełnymi żaglami niech zachwyca swoim pięknem was i cały świat, niech przypomina o wielkim dziele naszych przodków, o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej; niech mówi o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli budowie wielkiej Rzeczypospolitej w najbliższych latach, dekadach

- mówił podczas uroczystości przed wypłynięciem żaglowca premier Mateusz Morawiecki. Komendantowi "Daru Młodzieży" Ireneuszowi Lewandowskiemu przekazał sekstant (żeglarski przyrząd nawigacyjny - red.) oraz flagę.

"Dar Młodzieży" wyruszył w "Rejs Niepodległości"

Mateusz Morawiecki życzył uczestnikom, by przez wszystkie porty płynęli sławiąc imię Polski. - Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz, Polska jest najpiękniejsza i mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a waszym życiem w przyszłości świadczcie o tym, bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska - mówił Morawiecki.

Wicepremier Piotr Gliński przypomniał uczestnikom "Rejsu Niepodległości", że służba na morzu to służba Polsce.

Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników rejsu napisał, że jest on trafnym sposobem uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent napisał, że docenia zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie uczestników rejsu. Dodał, że postawa młodych ludzi, biorących udział w rejsie, budzi jego ogromny szacunek. List odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.

Pierwszy przystanek "Rejsu Niepodległości" - Tallin

Pierwszym celem "Daru Młodzieży" będzie Tallin. Po opłynięciu Bałtyku żaglowiec wróci jeszcze na chwilę do Polski - w czerwcu zacumuje w Szczecinie na Dni Morza, po czym wyruszy w rejs dookoła świata. "Dar Młodzieży" odwiedzi 22 porty w 18 państwach na pięciu kontynentach. W styczniu weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Rejs żaglowca to też okazja do spotkań i integracji z Polonią. Żaglowiec z podróży dookoła świata wróci w marcu przyszłego roku.



W rejsie - oprócz stałej załogi - wezmą udział laureaci konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz studenci szkół morskich, głównie Akademii Morskiej w Gdyni. Uczestnicy rejsu są podzieleni na około miesięczne zmiany.

"Rejs Niepodległości" to także powtórzenie słynnego rejsu z 1934 roku poprzednika "Daru Młodzieży" - "Daru Pomorza".

"Dar Młodzieży" to zwodowana w 1981 roku trójmasztowa fregata o długości 106 metrów. Większość jej pokładów jest wykonana z drewna i pomalowana na biało.

Rejs zorganizowały wspólnie Akademia Morska w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Palotyńska Fundacja Misyjna "Salvatti".