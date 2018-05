Wypadek w Miedzianej Górze, osobówka pod kołami tira. Do końca walczyli o życie dziecka

felicjan.dulski 2 godziny temu Oceniono 21 razy 9

Czyli, gdyby kierowca cięźarówki nie był trzeźwy, to nawet gdyby kierowca osobówki umyślnie jechał na czołówkę, to i tak ON byłby winien.

I to trzeba zawsze brać pod uwagę. Nietrzeźwy to zawsze powoduje wypadek w którym uczestniczy , bo gdyby był trzeźwy, mógłby go uniknąć.

Taka Wolska, a nie inna.