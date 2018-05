Pogoda na niedzielę 20 maja. Na lato jeszcze poczekamy, ale czeka nas idealny dzień na grilla

W niedzielę w całej Polsce będzie słonecznie. Parasole, które były niezbędne w ostatnich dniach, możemy już odłożyć. Z jednym wyjątkiem - pokropić może w Zakopanem.

Pogoda na niedzielę 20 maja

A jaka będzie temperatura? Najchłodniej ma być na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - nawet do 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W stolicy termometry wskażą 22 stopnie Celsjusza, w Poznaniu - 23, Gdańsku - 20, Wrocławiu - 24, Krakowie - 22, Zakopanem - 18.

Dobry czas na grilla

Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą korzystne - informuje IMGW. To dobry czas na grilla! Wystarczy przestrzegać kilku zasad, by zrobić to bezpiecznie.

Jak bezpiecznie grillować? Palenisko trzeba postawić na płaskim terenie i rozpalić z dala od drzew i roślinności. Rozpalonego grilla nie powinno się zostawiać bez nadzoru. Ile węgla potrzeba? Wystarczy warstwa gruba na około 5 cm. Jeśli chodzi o rozpałkę - wystarczy minimalna ilość, którą należy dodać przed rozpaleniem ognia. Nigdy nie powinno się używać benzyny! Na koniec grillowania palenisko należy ugasić wodą.

Pogoda będzie sprzyjać grillowaniu gazeta.pl

Pogoda w nadchodzącym tygodniu

A jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? W poniedziałek ma być podobnie jak w niedzielę, czyli ciepło, słonecznie i bez deszczu. Burze możliwe od wtorku na południu kraju. Tego dnia może popadać w większości województw. Później na północy ma być już sucho. Deszczowa i burzowa pogoda utrzyma się przez kilka dni na południu Polski - wynika z prognoz IMGW.

Jak grillować, żeby się nie zabić? Jest na to kilka sprawdzonych sposobów