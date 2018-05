Biskup Marian Florczyk w szpitalu po wypadku na rowerze. "Miejmy nadzieję, że będzie dobrze"

Biskup Marian Florczyk trafił na badania po wypadku na rowerze - podał "Gość Niedzielny". Do zdarzenia doszło na trasie XIII Rodzinnej Majówki Rowerowej, którą tradycyjnie prowadził ksiądz biskup. Bp Marian Florczyk zderzył się w czasie przejazdu z innym rowerzystą. Obaj trafili na badania. Jak dowiedziała się kielecka "Gazeta Wyborcza", duchowny ma uraz barku.

Bp Marian Florczyk "z uśmiechem wsiadł do karetki"

Wszystko to wydaje się niegroźne, ale badanie szpitalne jest wskazane, a wiadomo, że wypadki na trasie rowerowej, w której uczestniczy kilkaset osób, mogą się zdarzyć. Ksiądz biskup z uśmiechem wsiadał do karetki, miejmy więc nadzieję, że wszystko będzie dobrze

– uspokajał w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ks. Mirosław Cisowski, rzecznik kieleckiej kurii.

Marian Florczyk jest znany z tego, że pasjonuje się sportem. Był duchowym opiekunem polskich olimpijczyków, m.in. na igrzyskach w koreańskim Pjongczangu. - Staram się wspierać ludzi sportu duchowo i mentalnie, to jest moim głównym zadaniem - cytowało duchownego Radio Maryja.

Rodzinna Majówka Rowerowa w Kielcach

Rodzinna Majówka Rowerowa to sposób na upamiętnienie Jana Pawła II z okazji rocznicy jego urodzin (papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach). Trasa XIII rodzinnej majówki wiodła z Kielc do Borkowa. To około 20 km, ale w drogę dzielnie ruszyły nawet rodziny z małymi dziećmi. W tym roku w imprezie uczestniczyło 600 osób - poinformował "Gość Niedzielny".

Na zdjęciu poniżej: bp Marian Florczyk na starcie XIII Rodzinnej Majówki Rowerowej.

PAWEŁ MAŁECKI