Przez pomyłkę na lotnisku w Oslo ciało Norwega trafiło do Polski. Zorientowano się po pogrzebie

trumna ($Fot. Micha epecki / Agencja Gazeta)

Na lotnisku w Oslo doszło do fatalnej pomyłki. Trumnę z ciałem 57-letniego Oyvinda Fredriksena zamiast do norweskiego Mandal wysłano do Gdańska. Norwega pochowano na cmentarzu w Smętowie Granicznym na Pomorzu.

Jak informuje portal mojanorwegia.pl Øyvind Fredriksen, 57-letni nauczyciel zmarł 5 maja w wyniku choroby płuc. Mężczyzna mieszkał w Trømso. Po jego śmierci rodzina postanowiła przetransportować ciało do rodzinnego Mandal. Niestety w wyniku fatalnej pomyłki odpowiedzialnej za transport linii SAS trumna z ciałem Norwega trafiła samolotu lecącego do Gdańska. W maszynie miała znaleźć się trumna Polaka, który w podobnym czasie zmarł w Norwegii. Według informacji podanych przez Polsat News, w Polsce trumnę przejął zakład pogrzebowy, którego pracownicy oczekiwali na trumnę z ciałem zmarłego w Norwegii Polaka. - Ambasada Norwegii w Warszawie została poinformowana o działaniach, jakie rodzina zmarłego powinna podjąć w związku z ekshumacją ciała, a także o właściwości instytucji w Polsce, do których wniosek należy skierować - poinformowało portal mojanorwegia.pl biuro prasowe norweskiego MSZ.