Komunie 2018 - terminy. Kiedy przypada biały tydzień i czy jest obowiązkowy?

Komunia Święta 2018: terminy

Komunie święte z reguły odbywają się w maju. Nie inaczej jest w tym roku – w większości parafii odbywają się od 6 maja aż do 27 dnia tego miesiąca. Niektóre parafie zadecydowały jednak o zmianie terminu na wcześniejszy i organizowały komunie 2018 już pod koniec kwietnia.

Okazuje się jednak, że data samej uroczystości to tylko jedna z dat wartych zapisania w kalendarzu. Rodzice, którzy postanowili zorganizować imprezę komunijną musieli zadbać o to co najmniej kilka miesięcy wcześniej.

W jakim wieku dzieci przystępują do komunii świętej?

W polskim Kościele przyjęło się, że do komunii świętej przystępują trzecioklasiści. Oznacza to, że w tej uroczystości biorą udział dzieci w różnym wieku, co zależy m.in. od tego, w jakim wieku dziecko poszło do szkoły. Przepis ten związany jest z Kodeksem Prawa Kanonicznego, który głosi, że „małoletni, przed ukończeniem siódmego roku życia, nazywa się dzieckiem i uważany jest za nie posiadającego używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa się, że posiada używanie rozumu” (KPK kan.97 § 2). Według nauki Kościoła określony wiek jest niezbędny do przyjęcia sakramenty Komunii, ale także do spowiedzi.

Co to jest biały tydzień? Czy jest obowiązkowy?

Biały tydzień to w tradycji katolickiej siedem dni po uroczystości pierwszej komunii świętej. Według Kościoła jest równie ważny jak sama komunia. W czasie białego tygodnia dziecko, które przystąpiło do komunii ma obowiązek uczestniczyć w specjalnych mszach, zbliżonych do uroczystości pierwszej komunii świętej. Biały tydzień ma służyć wyciszeniu i refleksji na temat przeżywania sakramentu Eucharystii.

Tradycja ta wywodzi się od pierwszych chrześcijan, którzy po przystąpieniu do Kościoła przez tydzień nosili białe szaty, dlatego od dzieci wymaga się uroczystego stroju komunijnego.

Jakie są prezenty komunijne? Ile pieniędzy dać na komunię?

Pierwsza komunia święta to nie tylko duchowa uroczystość, ale także prezenty od rodziny i znajomych. Sami pamiętamy, że kiedyś z tej okazji dzieci otrzymywały zegarki i rowery. Czasy jednak się zmieniły, a wraz z nimi marzenia i oczekiwania młodych ludzi. Lista popularnych prezentów komunijnych w 2018 roku jest długa i często bardzo kosztowna. Z tego powodu wiele osób decyduje się na wręczenie dziecku koperty z pieniędzmi. Bliska rodzina trzecioklasisty wkłada do niej przeważnie nie więcej niż 500 zł, z kolei chrzestni – około 1000 zł.

Oprócz pieniędzy, którymi dzieci coraz częściej dysponują samodzielnie, młodzi członkowie Kościoła chętnie przyjmują różnego rodzaju gadżety elektroniczne. Wciąż popularne są laptopy, tablety i smartfony, jednak popularną opcją prezentową na tegoroczne komunie okazały się elektroniczne deskorolki oraz hulajnogi (od ok. 500 zł) oraz konsole do gier (od 1000 zł) oraz okulary VR (najtańsze to koszt rzędu kilkuset złotych). Z piedestału komunijnych prezentów nie spadają także drony (najtańsze to wydatek w okolicach 150 zł), ale także aparaty fotograficzne (w zależności od modelu od kilkuset do kilku tysięcy złotych).

Jak pokazują badania, rodziny dzieci w wieku komunijnym coraz rzadziej kupują łańcuszki, zegarki oraz książki, po które sięga od kilku do kilkunastu procent obdarowujących.

Wydatki na komunie 2018

Komunie, jak widać, to kosztowne wydarzenie. Sukienka/garnitur, fryzjer, prezenty, przyjęcie, pamiątkowe zdjęcia - to wszystko kosztuje. Jak podaje Business Insider na podstawie badania przeprowadzonego przez Provident Polska, średnio rodzice dzieci przystępujących do komunii wydadzą 3600 zł, w tym koszt sukienki czy garnituru do pierwszej komunii to od 150 do ok. 300 zł. Najwięcej trzeba wydać na przyjęcie.

