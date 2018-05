Ten weekend jeszcze chłodny i burzowy, ale już wkrótce nadciągnie fala upałów [POGODA]

Pogoda na razie nie będzie nas rozpieszczać. Deszcz i burze pojawią się dzisiaj na terenie prawie całej Polski oprócz zachodniego Pomorza. Jutro prognozuje się duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Słońce zaświeci zdecydowanie mocniej w niedzielę. W ten dzień możemy się również spodziewać temperatur powyżej 20 st. C. To jednak nic w porównaniu z prognozowanymi upałami.

Tu sprawdzisz, gdzie jest burza >>>

Nadchodzi gorące powietrze

Temperatury rzędu 20-25 stopni Celsjusza, dużo słońca i żadnego wiatru – to nie jest prognoza na lipcowy urlop, ale na przyszły majowy weekend. Jeszcze cieplej będzie pod koniec miesiąca. Od 30 maja synoptycy przewidują nastanie prawdziwych upałów rzędu 30-32 st. C. To wszystko dzięki temu, że do Polski ma napłynąć ciepłe powietrze znad Afryki.

Pogoda. Jakie są prognozy dla Polski?

Według synoptyków lato w Europie będzie bardzo niespokojne. Wraz z przewidywaną falą upałów nadejdzie wiele niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Najgorzej ma być w zachodniej części Europy, gdzie przewiduje się stałe upały rzędu 38 st. C. Taka temperatura spowoduje susze oraz liczne pożary. Według TVN Meteo połączenie wilgotnego śródziemnomorskiego powietrza z wysokimi temperaturami sprawi, że w Polsce będzie dochodzić do gwałtownych burz, opadów deszczu oraz silnych porywów wiatru. Przewiduje się zagrożenie powodziami błyskawicznymi, mogą również powstawać trąby powietrzne.