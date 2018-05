Komenda oburzył się na jego widok w sądzie. Dziennikarz przyznaje: mam pretensje do siebie

tojamyszka godzinę temu Oceniono 15 razy 11

No cóż strach zajrzał w oczy. Teraz już wie Pan Rybak jak to jest czuć strach przed więzieniem. Pan Komenda powiedział , że nie odpuści wszystkim tym którzy przyczynili się do jego uwięzienia. I ja mu w to wierzę. Tak to jest nie być uczciwym . Tak to jest gdy jest się przekonanym we własną nieomylność . Tych osób na liście jest więcej : sąsiadka , adwokat, policjanci... I 18 lat lat człowiekowi wyrwano z życia . Zasłużyli na wczasy w zakładzie karnym Choć na rok .Niech poczują to co czuł Pan Komenda. Inaczej nigdy nie zrozumieją co zrobili.