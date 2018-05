Wabił na cukierki, prosił, żeby nikomu nie mówiła. 66-letni pedofil zatrzymany na Śląsku

Pedofil z powiatu rybnickiego (Fot. KMP Rybnik)

Rybniccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dopuszczanie się innych czynności seksualnych wobec małoletniej. 66-latek wielokrotnie zwabiał dziewczynkę do swojego mieszkania, gdzie dochodziło do przestępstwa. Grozi mu do 12 lat więzienia.



REKLAMA

66-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego został zatrzymany przez policjantów z wydziału kryminalnego rybnickiej komendy po tym, jak matka małoletniej złożyła zawiadomienie. Mężczyzna miał wielokrotnie zwabiać dziewczynkę do swojego mieszkania, m.in. częstując ją słodyczami. Prosił, żeby nikomu nie mówiła o tym, co dzieje się w mieszkaniu. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut wielokrotnego dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd w Rybniku przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, jak długo trwał ten proceder i czy wykorzystywanych dzieci nie było więcej.

Rozpoznasz zwierzęta po oczach? [QUIZ] 1/12 Które ze zwierząt ma takie oczy? Lew Tygrys Puma