Nożownik zaatakował w sklepie w Kożuchowie. Ranił dwie kobiety, ale mógł zabić nawet 9 osób

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek w Kożuchowie w Lubuskiem. Około godziny 6.30 do jednego ze sklepów wtargnął mężczyzna uzbrojony w nóż. Według policji mężczyźnie nie chodziło o napad tylko o pozbawienie życia przypadkowych osób.

Jedną z nich była 43-letnia ekspedientka oraz 60-letnia klientka sklepu, które zostały ugodzone w głowę oraz dłoń. Ranne przetransportowano do szpitala w Nowej Soli. Ale napastnik na tym nie poprzestawał. Ofiar miało być więcej. Druga z ekspedientek próbowała zadzwonić na policję, ale i ona musiała uważać na napastnika, który i ją zaatakował. Mężczyzna próbował wielokrotnie zadać cios nożem także 45-letniemu klientowi sklepu. Jak się później okazało, to cichy bohater tego zdarzenia. Od początku działań ograniczał ataki napastnika próbując go powstrzymywać przed zadawaniem ciosów. Rzucał przedmiotami znajdującymi się na wyposażeniu sklepu.

Dzięki temu inne osoby mogły choć na chwilę odetchnąć unikając śmiertelnego ciosu. Desperackie próby obrony okazały się na tyle skuteczne, że mężczyzna wyszedł ze sklepu. Ale cel miał ten sam - zabić napotkane osoby. Wyszedł za nim 45-letni klient sklepu, który ostrzegał przypadkowych przechodniów o zamiarach sprawcy. W tym matkę z dwójka małoletnich synów, którzy także byli celem desperata. 45-latek nie ustępował, rzucił w napastnika koszem na śmieci. To utrudniało atak mężczyźnie, który nawet po przybyciu na miejsce policji i użyciu gazu oraz oddaniu strzału ostrzegawczego, nie zamierzał się poddać. Jeden z policjantów zaabsorbował jego uwagę, a drugi zaszedł go z tyłu. Wytrącił nóż z ręki i wspólnie obezwładnili napastnika.

Ale skuteczność działań policjantów kładła by się cieniem, gdyby nie wcześniejsze, niezwykle odpowiedzialne i oparte na sporym ryzyku utraty własnego życia zachowanie 45-letniego klienta sklepu, który prawdopodobnie sprawił, że nie mówimy dziś o ofiarach śmiertelnych.

44-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Śledczy z Nowej Soli postawili zatrzymanemu 6 zarzutów. 5 z nich dotyczy działania w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia 9 osób. Szósty związany jest z czynną napaścią na policjantów. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowego aresztowanie.