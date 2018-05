Pierwsza pogoda na lato 2018. Przez Europę przetoczą się tornada i powodzie. Ostrzeżenia też dla Polski

W prognozach serwisu AccuWeather na lato 2018 widać upały, które nawiedzą Europę. Termometry od czerwca do sierpnia będą pokazywać temperaturę w okolicach 32 st. C, nawet 38 st. C zobaczą mieszkańcy oraz wypoczywający na południu Francji i we Włoszech. Fala gorąca rozleje się od Francji aż po po Niemcy. Pojawi się zagrożenie pożarami. Uważać na siebie muszą osoby starsze, w czasie upałów narażone będą też dzieci.

W Polsce, w Czechach, na Białorusi i na Litwie przewidywane są z kolei gwałtowne burze. Towarzyszący im wiatr może powodować zniszczenia - przewiduje AccuWeather. Najsilniejsze burze będą się pojawiać po południu i wczesnym wieczorem - przewiduje meteorolog Tyler Roys.

Najsilniejszym burzom mogą towarzyszyć tornada oraz grad - ostrzega AccuWeather.

Burzowa i deszczowa pogoda przyniesie zagrożenie powodziowe dla Włoch, Albanii, Bułgarii i Rumunii. Wśród zagrożonych nimi miast serwis pogodowy wymienia Rzym, Sofię, Bukareszt. W Górach Dynarskich i Apeninach możliwe lawiny błotne.

Z kolei suche i ciepłe lato jest prognozowane dla Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii. Susze z kolei nawiedzą Ukrainę i północ Półwyspu Bałkańskiego.

Prognoza pogody lato 2018 - Wielkopolska i Dolny Śląsk

Meteorolodzy AccuWeather wymieniają nasz Wrocław w ostrzeżeniach na lato 2018. To według nich jeden z najbardziej zagrożonych skutkami burz regionów Europy.

Pod koniec czerwca możemy liczyć na liczne przejaśnienia i ciepłe dni z temperaturą 23-26 stopni zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Wielkopolsce, gdzie w pierwszej części tego miesiąca też można spodziewać się deszczu i burz. W lipcu we Wrocławiu też słonecznie i z temperaturą do 18 st. C, ale burze nie znikną zupełnie. Podobnie będzie w Poznaniu.

Na miano najpiękniejszego miesiąca wakacji w tym regionie zasłuży prawdopodobnie sierpień. Większość dni ósmego miesiąca będzie słoneczna, a termometry pokażą ok. 24-28 stopni.

Prognoza pogody - lato 2018. W lipcu będzie gorąco, ale i burzowo. fot. Piotr Augustyniak / AG

Prognoza pogody lato 2018 – Polska Centralna

Warszawa to kolejne miejsce zagrożone skutkami gwałtownych burz, opisanymi powyżej.

A temperatura? W czerwcu w ciągu dnia na Mazowszu będzie wahać się od 20 do 25 St. C. Jak to zwykle bywa, lipiec będzie cieplejszy, z temperaturą do 28 st. C. Sierpień w Warszawie powinien być bardzo słonecznym miesiącem, słońce rzadko będą zasłaniać je chmury, a temperatura będzie oscylować w granicach 22-26 stopni.

Prognoza pogody - lato 2018. W czerwcu wiele słonecznych dni, choć zdarzą się też deszcze. Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Prognoza pogody lato 2018 – Śląsk i Małopolska

Mieszkańcy Małopolski i Śląska rozpoczną wakacje z deszczem. Czerwcowe temperatury w regionie to 20-25 stopni. W lipcu nieco cieplej, ale burzowe dni czekają krakowian i katowiczan w drugim i trzecim tygodniu tego miesiąca. Sierpień zapowiada się bardzo słonecznie. Słońce będą zasłaniać nieliczne chmury, a temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Burze jednak zupełnie nie znikną.

Prognoza pogody lato 2018 – Pomorze, Warmia i Mazury.

Początek czerwca w okolicach Trójmiasta może okazać się dość kapryśny. W pierwszy miesiąc wakacji wkroczymy ze słoneczną pogodą, natomiast już w okolicach 5 czerwca na niebie pojawią się chmury. Później przewaga słońca, a po 20 czerwca możliwe są za to burze. Temperatura w granicach 20-24 stopni. Lipiec zapowiada się za to cieplej i słoneczniej, podobnie jak sierpień, kiedy padać ma dopiero pod koniec miesiąca.

Podobnie będzie na Warmii i Mazurach. W czerwcu pogoda zmienna, w lipcu oraz sierpniu cieplej, więcej słońca i temperatura powyżej 20 st. C.

Prognoza pogody 2018. Najładniejszym miesiącem w Polsce może okazać się sierpień Fot. Grzegorz Skowronek / AG