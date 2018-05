Około 300 spraw do umorzenia. Lasy Państwowe odpuszczą aktywistom, którzy bronili puszczy

- Lasy Państwowe rezygnują z oskarżeń przeciwko aktywistom, którzy w czasie prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej blokowali działania leśników - oznajmił szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Zgodnie z jego słowami Lasy Państwowe mają wydać oświadczenie, w którym rezygnują "ze statusu pokrzywdzonego" i wycofują się jako oskarżyciel posiłkowy.

- To dla sądu daje drogę otwartą do umorzenia spraw - wskazywał Kowalczyk i dodał, że ma nadzieję, że także sprawy, które nie zostały jeszcze wszczęte, zostaną wycofane. Chodzi łącznie o około 300 spraw, jakie składali strażnicy leśni i leśnicy.

Blokady puszczy i spór o Białowieżę

Aktywiści zaczęli blokować działania leśników w marcu 2016 roku. To właśnie wtedy ówczesny minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks do planu urządzania lasu zakładający zwiększenie wyrębu niemal trzykrotnie. Jan Szyszko tłumaczył, że jest to konieczne z powodu ekspansji kornika drukarza.

Sprawa wycinki trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosła ją Komisja Europejska, która zarzucała stronie polskiej łamanie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez zwiększone cięcia.

Polska tłumaczyła, że wycinane są tylko te drzewa, które zagrażają życiu ludzkiemu. Wyrok zapadł 17 kwietnia. Unijni sędziowie stwierdzili, że Polska naruszyła europejskie przepisy.

Krytyka zespołu ministra

17 maja podczas konferencji prasowej minister Kowalczyk ogłosił też skład zespołu, który pod jego auspicjami, ma zdecydować o przyszłości Puszczy Białowieskiej.

Jak twierdzi Greenpeace Polska, w skład tego zespołu weszły osoby, które są "współodpowiedzialne za dewastację Puszczy Białowieskiej". Organizacja w tym gronie wymienia np. Jacka Hilszczańskiego, który nawoływał do zwiększenia wyrębu w puszczy, czy też Janusza Sowę, autora słów: "Już nasi dziadowie i pradziadowie wiedzieli, że jedyną metodą prowadzenia gospodarstwa leśnego jest siekiera".

Nie wyobrażamy sobie, że w zespole zasiądą osoby i naukowcy promujący typowo gospodarczy model zarządzania Puszczą. To oni popierali działania poprzedniego ministra sprzeczne z planem zadań ochronnych

- komentują m.in. Greenpeace, Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska czy WWF (pod tym stwierdzeniem podpisało się kilka organizacji).

Greenpeace podkreśla też, że gotowe rozwiązania dla Puszczy Białowieskiej już istnieją, wystarczy je tylko wdrożyć.

