Ulewny deszcz w całej Polsce. A to nie koniec. Alarmująca sytuacja na południu

Deszcz o tej porze roku jest potrzebny, po prostu potrzebny !

Czy to się komuś podoba czy też nie ma padać !. Rolnicy potrzebują deszczu, bo ziemia była sucha i gorąca jak popiół...a czas orać i siać. Ale co tam, ludzie chcą się opalać już w maju . .. i chodzić bez parasoli.

Pan Buczek ma problem, jak tu wszystkich zadowolić. Ale On wie co robi i się nie przejmuje...zresztą to Jego biznes.

A my zacznijmy szanować Matkę Naturę i będzie po problemie. Wrócą stare dobre czas. Jak zima, to zima. Jak wiosna to wiosna. Jak lato to lato , aha, jak jesień to jesień...Pozdrawiam słonecznie i cieplutko, ale nie za upalnie. Na upały jeszcze czas.