Od miesięcy leży w śpiączce. Dzięki walce lekarzy z Łodzi urodziła dziewczynkę. "Mówimy o cudzie"

rosomak9 godzinę temu

A my ciągle żyjemy w paradygmacie "cudów" i "boskiego wstawiennictwa"

Jeśli nawet prof. Krzysztof Szaflik z łódzkiego ICZMP mówi o kilkumięsiecznej doskonałej opiece medycznej zakończonej sukcesem (w przypadku dziecka) per "zdarzył się cud" to ja się pytam gdzie my żyjemy???

Cud???Jaki cud???Profesjonalna opieka medyczna XXI wieku a nie żaden cud!!!

Bo potem wychodzi na to że jak ktoś przeżył, to cud, a jak umarł to przez konowałów.