Pies zaatakował dziecko. Ciężarna matka stanęła w obronie 5-latka. Oboje są w szpitalu

Zgłoszenie o pogryzieniu trafiło do ratowników około godz. 15.30. Do Kowalowic (woj. opolskie) wyruszył śmigłowiec. Na miejscu ratownicy zastali dotkliwie pogryzionego 5-latka, którego trzeba było przetransportować helikopterem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Jak opisuje portal ratownictwo.opole.pl, chłopczyk ma obrażenia głowy i twarzy, najprawdopodobniej został zaatakowany przez psa, gdy do niego podszedł. W zdarzeniu ucierpiała także ciężarna matka chłopca, która broniła dziecka przed psem. Kobieta została zabrana do szpitala.

Gdy doszło do ataku na dziecko, owczarek niemiecki był na smyczy najprawdopodobniej w obecności 49-letniego właściciela - informuje nto.pl. Policja ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia.