23-latek spowodował kolizję przed przejściem. Przyznał, że jechał na egzamin. Na prawo jazdy

krzysztof_ptk pół godziny temu 0

Wsiadł do lokomotywy i pojechał z wagonami.



I pełno ludzi w każdym wagonie,

A w jednym krowy, a w drugim konie,

A w trzecim siedzą same grubasy,

Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy...

Oczywiście, zapomniał się, wcale nie chciał jechać lokomotywą ale już to robią od 10 lat...

23 lata i pojechał bez prawa jazdy pierwszy raz? Komu one potrzebne? Po co ubezpieczenie?