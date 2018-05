Noc Muzeów 2018. Co nas czeka w najbardziej znanych muzeach w Polsce?

Noc Muzeów 2018. Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego to jedno z najpopularniejszych muzeów w Polsce. Cieszy się uznaniem zwiedzających przede wszystkim ze względu na interaktywną, angażującą ekspozycję, wykorzystującą różnorodne media. Podobnie jak w poprzednim roku, Muzeum Powstania Warszawskiego przyłączyło się do obchodów Nocy Muzeów 2018 i przygotowało specjalny program. 19 maja o godzinie 20:00 odbędzie się otwarcie Pokoju na Lato oraz pierwszy koncert, podczas którego Warszawska Orkiestra Rozrywkowa wraz z Gabą Kulką zagrają najpiękniejsze utwory w stylu bossa novy w zupełnie nowych aranżacjach.

Noc Muzeów 2017 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Noc Muzeów 2018. Europejskie Centrum Solidarności

To jedno z najbardziej spektakularnych muzeów Trójmiasta. Odwiedzając to miejsce w Noc Muzeów 2018 zobaczymy m.in. wystawę stałą, opowiadającą o losach polskiej drogi do wolności i zmianach, jakie dokonały się w Europie Środkowej pod wpływem ruchu solidarnościowego. Oprócz tego będziemy mogli zobaczyć filmowe impresje, powstałe z materiałów z lat 50., 60., oraz 70. nagrywanych w Stoczni Gdańskiej. Odbędzie się także niezwykłe wydarzenie - „Kino na życzenie”. W setną rocznicę odzyskania niepodległości i 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce uczestnicy wybiorą film, który chcą obejrzeć, a ECS pokaże go w mediatece.

Noc Muzeów 2015 w Europejskim Centrum Solidarności. Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Noc Muzeów 2018. Muzeum II Wojny Światowej

Drugim popularnym muzeum na gdańskiej mapie kultury jest Muzeum II Wojny Światowej, które podobnie jak ECS co roku bierze udział w Nocy Muzeów. W tej edycji wydarzenia będziemy mogli zobaczyć m.in. pokaz zabytkowych samochodów przed siedzibą Muzeum, wybrane miejsca w Muzeum, które na co dzień dostępne są tylko dla pracowników technicznych instytucji, a także wcielić się w żołnierzy Września 1939 roku i zagrać w grę „Polskie Drogi” na wystawie głównej Muzeum.

Noc Muzeów 2018. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

W krakowskim muzeum Manggha podczas trwania Nocy Muzeów 2018 obejrzymy 4 wystawy przygotowane w ramach projektu „Buddyzm”. Jedna z nich przedstawia sztukę Himalajów, druga – sztukę japońskiego buddyzmu z polskich zbiorów, trzecia to niezwykła wystawa poświęcona efemerycznym instalacjom stworzonym z papieru, natomiast czwarta to opowieść o wizerunku Buddy w komiksie. Oprócz tego będziemy świadkami ceremonii picia herbaty oraz uczestnikami warsztatów z origami oraz kaligrafii.

Muzeum Narodowe w Warszawie - Noc Muzeów 2013 Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Noc Muzeów 2018. Muzeum Narodowe w Warszawie

Program Nocy Muzeów 2018 w Muzeum Narodowym w Warszawie rozpoczyna się o 18:00 18 mają. Zaczyna się od „Wieczorynki w Muzeum”, czyli zajęć dla dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich opiekunów, podczas których poznają świat świętych, księżniczek i rycerzy, poznają „ptaki, robaki i inne zwierzaki”, a nawet dowiedzą się jak zostać królem. Tej nocy będziemy mogli także spojrzeć na muzeum z zupełnie innej strony, „od kuchni”, odwiedzając liczne magazyny i pracownie, m.in. zbiory sztuki nowoczesnej, zbiory sztuki orientalnej, Gabinet Monet i Medali, a także zbiory ikonograficzne i fotograficzne Karola Beyera i kolekcję Janusza Przewłockiego.

Noc Muzeów 2018. Muzeum Narodowe w Krakowie

Podczas Nocy Muzeów 2018 będziemy mogli odwiedzić wszystkie oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie. W Gmachu Głównym zobaczymy m.in. „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz złożoną z 500 obrazów wystawę „Wyspiański”, a także wystawę czasową „Teraz komiks!”. Na fasadzie Sukiennic odbędzie się multimedialny pokaz pt. „Muzeum Utracone”, w Pawilonie Czapskiego zobaczymy m.in. wystawę czasową o paryskiej Kulturze, natomiast w Kamienicy Szołayskich będziemy mogli wziąć udział w oprowadzaniu po wystawie „Szuflada Szymborskiej” podczas którego naszym przewodnikiem będzie Michał Rusinek – literaturoznawca, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i wieloletni sekretarz poetki.

Inscenizacja przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie w czasie obchodów Nocy Muzeów 2012. Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

Noc Muzeów 2018. Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu w swoim programie na Noc Muzeów 2018 skupia się m.in. na postaci Jana Lenicy – plakacisty i grafika związanego z Poznaniem, który obchodziłby w tym czasie swoje 90 urodziny. Oprócz tego na trzech piętrach Muzeum odbędzie się bardzo nietypowa impreza, czyli Silent Disco – w czasie jej trwania będziemy mogli słuchać muzyki ze specjalnie przygotowanych słuchawek, w których zagrają na żywo DJ Ronk, DJ Pavvel oraz DJ Wojan. Zobaczymy także kolekcję obrazów jednej z najwybitniejszych polskich portrecistek – Olgi Boznańskiej.

Noc Muzeów 2018. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Do obchodów Nocy Muzeów 2018 przyłączyło się także Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które w tym roku obchodzi swoje 70-lecie. W związku z tą uroczystością odwiedzający Muzeum goście będą mogli wziąć udział w grze terenowej, której tematem będą zbiory Muzeum. Oprócz tego odbędą się liczne prelekcje i wykłady, np. wykład o sekretach muzealnej kolekcji oraz spotkanie zapowiadające nową wystawę rzemiosła artystycznego, której oficjalne otwarcie już w lipcu, podczas obchodów okrągłych urodzin Muzeum.

Pokaz mody z czasów PRL w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w ramach Nocy Muzeów 2016. Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta