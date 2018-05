Andrzej Duda na chwilę zapomniał o polityce. Zaangażował się w ważną kampanię edukacyjną

Od poniedziałku trwa VII edycja Tygodnia Świadomości Czerniaka. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem "Dziecinnie proste badanie skóry, czyli Czerniakowe Abecadło".

Nazwa pochodzi od cech charakterystycznych czerniaka (nowotwór skóry), które można w skrócie określić jako ABCDE - każda z liter oznacza inny wyróżnik tej choroby.

"Znajomość cech charakterystycznych czerniaka może dać szanse na uratowanie życia swojego lub bliskich!" - wskazują organizatorzy akcji z "Akademii Czerniaka". W tym roku przyłączył się do nich prezydent Andrzej Duda, który wystąpił w jednym ze spotów.

"B jak Brzegi nierówne" - brzmi nazwa nagrania, a prezydent mówi w nim:

Jeśli znamy czerniakowe abecadło, badanie znamion jest dziecinnie proste.

Kryteria ABCDE czerniaka:

A – asymetria np. znamię „wylewające się” na jedną stronę

B – brzegi nieregularne, nierównomierne, posiadające zgrubienia

C – czerwony lub czarny i niejednolity kolor

D – duży rozmiar, wielkość zmiany: powyżej 0,5 cm

E – ewolucja, czyli postępujące zmiany zachodzące w znamieniu.

To właśnie prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu ustawę, która m.in. do rzetelnego informowania o ryzyku korzystania z solariów. Zgodnie z ustawą, przyjętą w ubiegłym roku, osoby do 18. roku życia nie mogą korzystać z solariów.

Onkolodzy od lat obserwują wzrost zachorowań na czerniaka złośliwego. Promieniowanie UV w solarium, które jest 10-krotnie wyższe od naturalnego, prowadzi do nieodwracalnych szkodzeń skóry, starzenia się i procesów nowotworowych. Szczególnie jest niebezpieczne dla dzieci i młodzieży.

