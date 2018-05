Pseudokibice napadli na sklep z odżywkami w Pabianicach. Ale zaskoczyła ich reakcja policji

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Z ustaleń policjantów wynikało, że na terenie Pabianic może dojść do konfrontacji pseudokibiców w jednym ze sklepów z odżywkami. Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy zaobserwowali przy ulicy Moniuszki grupę kilkunastu zamaskowanych mężczyzn. Mieli kominiarki oraz rękawice używane do walk w klatkach. Sprawcy zdemolowali wnętrze sklepu i próbowali wynieść z niego towar. Łódzcy i pabianiccy policjanci podjęli natychmiastową interwencję i na gorącym uczynku zatrzymali 12 chuliganów.

Działanie policjantów zapobiegło eskalacji agresywnych zachowań. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Podejrzewani byli kompletnie zaskoczeni takim przebiegiem tej dynamicznej sytuacji. Nie chcieli wykonywać wydawanych poleceń, byli agresywni, stawiali czynny opór. Zatrzymani w wieku od 21 do 29 lat związani są ze środowiskiem kibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

Pięciu z nich to pabianiczanie, pozostali są mieszkańcami Łodzi. Większość z nich notowana była za przestępstwa przeciwko mieniu. Nieopodal miejsca zdarzenia policjanci ujawnili 4 pojazdy, którymi przyjechali sprawcy. Były w nich między innymi kominiarki, gaz, kastet oraz przedmioty z emblematami jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

Wszyscy zatrzymani aktualnie przebywają w policyjnym areszcie. Mężczyźni będą przesłuchani i mogą usłyszeć prokuratorskie zarzuty.