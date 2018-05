Tomasz Komenda będzie ubiegał się o odszkodowanie za 18 lat więzienia. "Więcej niż 10 mln zł"

marymania 18 minut temu Oceniono 2 razy 2

Pan Komenda powinien dostać olbrzymie odszkodowanie od państwa bo to państwo w naszym imieniu go skazało i wsadziło do więzienia.

Ale powinien też pozwać - każdego z osobna - wszystkich, którzy się do tego przyczynili i wszystkich, którzy w więzieniu go dręczyli i którzy na dręczenie pozwalali. Jemu tam połamano kości. Za to jest paragraf. Za oczernianie w mediach też.