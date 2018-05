"Masa" zatrzymany przez policję. Najsłynniejszy świadek koronny w Polsce ma usłyszeć zarzuty

vomiting_frog godzinę temu Oceniono 3 razy 3

To jest w sumie dziki kraj jeśli bandyta staje się celebrytą i pisze książki. Dzikość tego kraju polega na tym że ludzie to czytają i się tym podniecają. Masa to człowiek bez twarzy. To że sprzedał kolegów to problem jego kolegów natomiast nie traktuje się poważnie człowieka który raz taki numer wywinął komukolwiek, tak dla własnej higieny tylko po to żeby nie być następnym w zupełnie dowolnej kwestii. Wywiad USA nie chciał co do zasady współpracować z oficerami wywiadu PRL których przekabacili. To jest człowiek bez twarzy dosłownie i w przenośni może powiedzieć i napisać wszystko i to zrobi jeśli tylko będzie to w jego chwilowym interesie. On tego nie firmuje własną twarzą. Tak jak ostatnio zależało mu na utrzymaniu statusu świadka koronnego. Jak bandyta wychwala prezesa jakiejś partii to coś jest nie tak. W zasadzie można by w tej kominiarce kogokolwiek posadzić. Masa błędnie zakładał ze za PiS jest bezpieczny. Być może powołał się na wpływy o raz za dużo.