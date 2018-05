Odnaleziono ciało ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni "Zofiówka"

Jak poinformowała w komunikacie Jastrzębska Spółka Węglowa, ratownicy wkrótce rozpoczną transport odnalezionego dziś ciała do podziemnej bazy, a następnie - na powierzchnię. Operacja ta może potrwać klika godzin.

Do potężnego wstrząsu na głębokości 900 metrów w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W strefie zagrożenia znalazło się 11 górników. Czterej sami wydostali się ze strefy zagrożenia, dwóch kolejnych, uratowanych kilka godzin później, odniosło niegroźne obrażenia.

W akcji poszukiwania zaginionej piątki, prowadzonej w ekstremalnych warunkach, uczestniczyło łącznie ponad dwa tysiące ratowników.

W poniedziałek prezydent Jastrzębia Zdroju Anna Hetman ogłosiła w mieście siedmiodniową żałobę. Podobną decyzję podjął prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon w odniesieniu do wszystkich zakładów i spółek Grupy Kapitałowej.

W dniach po wstrząsie kopalnię odwiedzili prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski, a Sejm minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych górników.