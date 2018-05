Noc Muzeów 2018. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowały muzea z największych miast w Polsce

lodzer_mensch_55 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Tradycyjnie już redaktorzy (kto wie, może napływowi do W-wy z Łodzi) wśród największych miast nie widzą tego trzeciego co do wielkości. A Łódź też ma co pokazać. Zapraszam już na festiwal spektakli dyplomowych (36.).