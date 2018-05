Lekarz "pomagał tuszować" sprawę śmierci Stachowiaka? "Fakt" ujawnia policyjną notatkę

"Fakt" w aktach sprawy odnalazł notatkę ze zdarzenia z lipca 2016 roku, czyli nieco ponad dwa miesiące po śmierci Igora Stachowiaka. Wówczas patrol drogówki miał zatrzymać do kontroli samochód prowadzony przez szefa podstacji pogotowia lekarza Jacka K. Sierżant Dawid D. zapisał:

Powiedział między innymi, że on pomaga nam tuszować sprawę Igora, który zmarł na komisariacie, a my go zatrzymujemy.

Ostatecznie lekarz nie otrzymał mandatu, ale i tak złożył skargę na policjantów.

Kim jest Jacek K.?

Jak podaje "Fakt", funkcjonariusze i medyk byli kilka miesięcy później przesłuchiwani przez prokuratora prowadzącego śledztwo. Lekarz wszystkiego się wyparł i ocenił, że jest to prowokacja, ale sierżant potrzymał to, co zapisał.

Jaki jest związek Jacka K. ze sprawą Stachowiaka? Na komisariat, gdzie zmarł młody mężczyzna, przyjechali dwaj ratownicy medyczni i lekarka. Ta ostatnia sporządziła m.in. protokół zgonu Stachowiaka, a K. - jako jej przełożony - dokumenty te sprawdzał.

Jako przyczynę zgonu podano "Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, brak możliwości ustalenia wyjściowej przyczyny zgonu".

Stachowiak przed śmiercią: "Ja dzisiaj umrę!"

W sobotę "Fakt" opisał inny wątek sprawy Stachowiaka, również na postawie odnalezionej notatki służbowej. Aspirant Grzegorz G. zapisał, że mężczyzna dziwnie się zachowywał, nie słuchał poleceń funkcjonariuszy. Później G. usłyszał odgłosy szarpaniny, do której doszło, gdy policjanci przenosili Stachowiaka do łazienki na przeszukanie. To właśnie tam doszło do wydarzeń, które zakończyły się śmiercią Stachowiaka.

Aspirant G. zanotował, że użyto wobec Stachowiaka paralizatora, a gdy do tego doszło, słyszał jak mężczyzna krzyczy "Ja dzisiaj umrę!". Gdy jeden z policjantów odpowiedział, że "każdy kiedyś umrze", powiedział: - Ale ja wiem, że to będzie dzisiaj. Według "Faktu" ta notatka nie została wykorzystana przez śledczych, prokuratura miała też nie zainteresować się tym, że spośród 13 kamer na komisariacie, zachowały się nagrania tylko z jednej z nich.

TVN24: Stachowiak w 2013 r. został pobity przez policję

W ubiegłym tygodniu także w TVN24 (w programie "Superwizjer" TVN dziennikarz Wojciech Bojanowski ujawnił nagrania z kamery umieszczonej na paralizatorze jednego z policjantów) pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Według ustaleń Bojanowskiego Stachowiak miał zatarg z jednym z policjantów, który uczestniczył w torturach na komisariacie w 2016 roku.

- Jeden z policjantów, którzy torturowali Igora Stachowiaka w toalecie, trzy lata wcześniej uczestniczył w interwencji wobec Stachowiaka. Po tym Stachowiak złożył zawiadomienie do prokuratury o pobiciu - mówił na antenie TVN24 reporter Wojciech Bojanowski. Sprawa zakończyła się umorzeniem.Według nowych informacji, wobec Stachowiaka już wówczas, w 2013 roku, zastosowano paralizator.

Sprawa śmierci Igora Stachowiaka

Igora Stachowiak 15 maja 2016 r. został zatrzymany przez policję na wrocławskim rynku. 23-latek został przewieziony na komendę. Tam był kilkakrotnie rażony paralizatorem.

Policjanci od sprawy Igora Stachowiaka nie będą oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci, tylko o znęcanie się nad zatrzymanym i przekroczenie uprawnień.