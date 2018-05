ONR popiera krwawego dyktatora. Biedroń nie wytrzymał: "Zwykła, patriotyczna młodzież?"

puuchatek godzinę temu Oceniono 42 razy 14

Przestańcie pieprzyć o tym, że Asad był taki cacy, Syria wielokulturowa, a ISIS gorsze.



Po pierwsze - co do tego, jak wyglądała ta "wolna, bogata i wielokulturowa" Syria za Asada, to może porozmawiajcie z Syryjczykami - jest ich trochę w Polsce, wystarczy poszukać. Zdziwicie się.



Po drugie - powstanie przeciwko Asadowi zaczęło się dlatego, że ludzie mieli dość dyktatury i draństwa na wielką skalę. ISIS i inne s…syny włączyły się w całą zabawę dopiero później.



Po trzecie - ludzie z ONR uwielbiają dyktatorów i dyktatorków. Hitlera publicznie chwalić nie mogą, ale rządy "silnej ręki" to ich ideał, a demokracji nie znoszą.



Po czwarte - ONR to rosyjska piąta kolumna w Polsce (tak, to ostatnie to moje prywatne zdanie).