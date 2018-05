Rząd ogłasza pomoc dla niepełnosprawnych. Protestujący komentują propozycje Rafalskiej

Program przedstawiły minister rodziny Elżbieta Rafalska i minister finansów Teresa Czerwińska. Pierwszy element programu rządu ws. niepełnosprawnych to solidarnościowy fundusz wsparcia.

Ma się na niego składać tzw. danina solidarnościowa, dla zarabiających co najmniej milion złotych rocznie, w wysokości 4 procent od zarobków, oraz część składki na Fundusz Pracy. Ze składki w wysokości 2,45 procent, 0,15 procent ma pójść na niepełnosprawnych. Rocznie w funduszu ma być około 2 miliardów złotych.

Pozostałe elementy programu to: pakiet społecznej odpowiedzialności oraz ogłoszony już wcześniej program Dostępność Plus. Jego założenia mają być konsultowane ze środowiskami niepełnosprawnych. W ramach programu Dostępność Plus mają być wprowadzane m.in. udogodnienia w budynkach, jak np. budowa wind.

Elementem pakietu społecznej odpowiedzialności ma być z kolei kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych, aby mogli wracać do pracy. Kolejny element to zatrudnianie wspomagane, czyli wprowadzenie tak zwanego trenera pracy, który ma wspierać niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie. Inny element to zwiększenie finansowania zakładów aktywności zawodowej.

Oprócz tego: dodatki do emerytur opiekunów niepełnosprawnych, lepszy dostęp do turnusów rehabilitacyjnych i większe dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Ogłoszony przez rząd program ma obowiązywać od stycznia 2019 roku, ale - jak podkreśliły minister Elżbieta Rafalska i Teresa Czerwińska, pod warunkiem, że do listopada tego roku zakończą się prace legislacyjne. Jeśli rozwiązania zostaną przyjęte, a ustawy podpisane, już w przyszłym roku na niepełnosprawnych będzie przeznaczane 0,15 procent świadczenia na Fundusz Pracy.

Pierwsze obciążenia daniną solidarnościową ma obowiązywać od 2020 roku, ponieważ ten rok podatkowy już trwa.

Protestujący nie zmieniają zdania

W Sejmie nadal trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych, którzy domagają się 500 zł dodatku. - W dalszym ciągu nasz postulat brzmi, żeby rząd dołożył 500 zł na życie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa - mówiła na transmitowanej przez TVN24 konferencji przedstawicielka protestujących Iwona Hartwich.

- My chcemy zrobić wielki krok do przodu, a tak naprawdę rząd nas nie słucha - mówił jeden z protestujących.

- Budowanie systemu jest potrzebne, ale minister Rafalska musi sobie uzmysłowić, że każdy system w krajach Unii Europejskiej jest zbudowany na zasadzie, że się zaczyna od świadczeń dla takiej osoby - tłumaczył inny. - Takich świadczeń, za które ta osoba zabezpieczy sobie życie. "Nachapają" się fundacje i stowarzyszenia, a do nas żadne środki nie trafią. Nie budujmy systemów, jeśli nie potrafimy czerpać dobrych wzorców i nie mamy na to pieniędzy - dodał.

Jedna z matek protestujących w Sejmie zaapelowała do najbogatszych Polaków, by nie płacili daniny solidarnościowej. - My, rodzice, wolimy, żeby firmy i osoby prywatne przekazywały nam pieniądze dobrowolnie w postaci 1 proc. Prosimy, nie zgadzajcie się na daninę solidarnościową - mówiła.

Ustawy ws. osób niepełnosprawnych

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa przewiduje zniesienie ograniczeń w możliwości wymiany sprzętu i wyrobów medycznych, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, a także umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Pakiet ulg ma według zapowiedzi rządu przynosić oszczędność dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną w wysokości 520 złotych miesięcznie.

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona podwyższenie renty socjalnej do stu procent kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nowelizacja wejdzie w życie od 1 września, z wyrównaniem od czerwca. Zakłada ona wzrost z 865 do niemal 1030 złotych brutto miesięcznie renty socjalnej. Zmiany spowodują dodatkowe obciążenie budżetu kwotą około 540 milionów złotych w skali roku.