Polska na dnie rankingu homofobii w krajach Europy. Przed nami Kosowo, Albania, Rumunia

Wczoraj oglądałem pokłosie ostatniego "Marszu Wolności" i wyświetliło mi, jak to zwykle na Youtubie- podobne..."Podobne" oznaczało tu próbę przeprowadzenia marszu równości w Tbilisi, parę lat temu...Ci ludzie niemal zostali UKAMIENOWANI przez gruziński tłum.Wśród nich byli również ludzie w sutannach i ze świętymi obrazkami w rękach.Wieczorem poszedłem do pobliskiej, gruzińskiej piekarni po świeże puri... Po raz pierwszy zacząłem postrzegać wszelkie parady równości jako nie lokalne wydarzenie socjologiczne czy kulturowe ale konkretną walkę z dyskryminacją ludzi, na całym świecie. To po prostu PODŁE zabraniać innym ludziom bycia innymi niż my.Wkurzyłem się i chyba po raz pierwszy w życiu pójdę na tę warszawską Paradę. Pomyślałem też, że skoro Hartman może pójść,to ja też, choć nie po drodze mi ze wszystkimi hasłami LGBT. Według mnie TO jest prawdziwy "Marsz Wolności" i TU powinno dojść do prawdziwej kontestacji obecnej polityki, nie na sztucznie ustawianych wiecach partyjnych.