29 maja. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada [KALENDARIUM]

29 maja – Europejski Dzień Sąsiada

Europejski Dzień Sąsiada to święto obchodzone co roku w ostatni wtorek maja, który w tym roku wypada właśnie 29 dnia miesiąca. Święto to powstało z inicjatywy European Federation of Local Solidarity, a pierwsze obchody odbyły się w 2000 roku w Paryżu.



Święto to jest największym świętem społeczności lokalnych. Zostało objęte patronatem Komisji Europejskiej i jest aktywnie wspierane przez Komitet Regionów. W tym dniu w wielu miastach Europy, ale i Polski organizowane są festyny, koncerty i różne zabawy, które mają dać sąsiadom okazję do tego, aby lepiej się poznali. Takim obchodom towarzyszą często wspólne jedzenie i dzielenie się domowymi wypiekami.

Katowice, Akcja Plac na glanc. Oddanie podwórka do użytku mieszkańcom. Fot. Anna Lewanska / Agencja Gazeta / AGENCJA GAZETA

29 maja - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

To polskie święto obchodzimy od 2012 roku. Zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok wcześniej. Obchody tego święta połączone są ze świętowaniem odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W czasie tych obchodów weterani są nagradzani odznakami honorowymi za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polski. W ten dzień organizowane są także liczne zawody strzeleckie, pikniki czy marsze, w czasie których docenia się nie tylko pracę i poświęcenie żyjących weteranów, ale także upamiętnia polskich żołnierzy, którzy polegli m.in. na misjach w Afganistanie, Iraku czy w Wietnamie.

29 maja to Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta