Prezydent Poznania obiecuje tabletkę "dzień po". Odpowiedział ksiądz: będzie gorzej niż z Sodomą

Poznańskie koziołki (Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta)

"Poznaniu, Poznaniu... Bo gorzej na Sądzie Bożym będzie z tobą niż z Sodomą" - napisał ks. Daniel Wachowiak. Co tchnęło go do takiego komentarza? Zapowiedź prezydenta miasta, że w Poznaniu przez całą dobę będzie dostęp do ginekologa i tabletek "dzień po".

REKLAMA

Ks. Daniel Wachowiak na Twitterze udostępnił materiał Radia Maryja o obietnicach Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, który podczas wyborów samorządowych będzie starał się o reelekcję. Tekst dotyczy zapowiedzi Jaśkowiaka sprzed dwóch miesięcy: projektu 24-godzinnego dyżuru ginekologicznego oraz projekt zakładający współpracę z aptekami, w których można będzie kupić tabletkę "dzień po". Poznaniankom, które z niego skorzystają, nikt nie będzie prawił kazań, tylko udzieli koniecznej pomocy - zapowiadał Jaśkowiak. Katolikom z Poznania, uważającym się za wierzących, a chcącym głosować na tego człowieka, nie może być to obojętne. Poznaniu, Poznaniu... Bo gorzej na Sądzie Bożym będzie z tobą niż z Sodomą - napisał na Twitterze ks. Daniel Wachowiak, duchowny z Poznania.

Połowa mężczyzn nie potrafiła wskazać pochwy na obrazku. Poradzisz sobie lepiej? 1/10 Na grafice zaznaczona jest: Macica Pochwa Błona śluzowa