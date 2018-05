Kamil Durczok mobbingował podwładnych? Sąd wydał wyrok. "Kłamstwo doczeka się kary"

zd46 2 godziny temu Oceniono 19 razy 15

Przyglądałem się pana karierze i byłem zdumiony, jak z fajnego katowickiego dziennikarza stał się pan zarozumiałym bufonem, lekceważącym swoich rozmówców. W prowadzonych wywiadach, to pan chciał błyszczeć i to pana słowo było najważniejsze. No cóż jest takie powiedzenie, że "pycha kroczy przed upadkiem" i ono sprawdziło się w pana przypadku. Tak łatwo rozmienić się na drobne, tylko "po co"? Życie się ma jedno. Panie Kamilu, więcej pokory.