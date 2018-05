Nocny atak w "miasteczku wolności" przed Sejmem. "Policjantów nie było". A ci odpowiadają

"Kiedy Maciek (Maciej Bajkowski) spał pod namiotem OSA w miasteczku wolności pod Sejmem, napadło go co najmniej dwóch bandytów" - napisali na Facebooku działacze Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji. Od grudnia 2016 r. pikietują pod Sejmem w obronie konstytucji. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Mężczyzna miał zostać uderzony pięścią w twarz, ukradziono mu również saszetkę z pieniędzmi. W środku było ok. 6 tys. zł. Bajkowski stracił również dwa zęby.

"Zalany krwią rzucił się w pogoń za bandytami, wzywając policję, która normalnie dyżuruje przez całą dobę w pobliżu namiotów - tym razem jej nie było, zjawiła się dopiero po 20 minutach" - pisze OSA.

Policja: Nie możemy być wszędzie

- Policjanci w rejonie miasteczka, w rejonie Sejmu pełnią służbę 24 godziny na dobę zarówno w patrolach pieszych, jak i zmotoryzowanych. Są tam zawsze - przekonuje w rozmowie z Gazeta.pl nadkom. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. - O tym, co tam się stało, pokrzywdzony poinformował patrol, który tamtędy przechodził, dopiero 20 minut po zdarzeniu. Nie zadzwonił na 997 ani na 112 - dodaje Szumiata.

- Skoro patrol jest całodobowy, to jak to możliwe, że nie zauważył napadu? - pytamy.

- Patrol nie stoi na sztywno przy miasteczku, tylko pełni służbę w rejonie. A rejon Sejmu, rejon miasteczka i wszystkich uliczek jest dość duży. Trudno, żeby był we wszystkich miejscach jednocześnie - tłumaczy nadkom. Szumiata. Jak dodaje, patrol jest dwuosobowy.

Policja zabezpieczyła ślady i monitoring. Trwa poszukiwanie sprawców napadu.