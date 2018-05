Pogoda na najbliższe dni. Pożegnamy przedwczesne lato

W pogodzie długoterminowej widać nadchodzącą zmianę. Czeka nas parę dni pełnych burz i deszczu. Do kilkunastu stopni Celsjusza spadnie temperatura.

14 maja będzie jeszcze ciepły i pogodny w większości kraju, chociaż na północnym wschodzie i w centrum może już popadać - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sprawdź, gdzie jest burza

Na Mazowszu już w poniedziałek możliwe są burze. Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi IMGW wydało na ten dzień jedynie dla Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. W kolejnych dniach (od wtorku do czwartku) obowiązywać ono będzie z kolei dla południa Polski: Śląska, Małopolski i Podkarpacia.

To wszystko ostrzeżenia pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali. Oznaczają możliwość wystąpienia "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

Pogoda długoterminowa - temperatura

O ile w poniedziałek i wtorek temperatura będzie oscylować wokół 20 st. C, to w kolejnych dniach na termometrach nie zobaczymy już więcej niż kilkanaście stopni. Pochmurna i deszczowa pogoda do najmniej do weekendu.

Szczegóły możecie sprawdzić, otwierając interaktywną mapę poniżej i klikając na interesujący was rejon Polski. Na dole, pod mapą, będzie zmieniać się prognoza, uwzględniająca m.in. temperaturę.

Jak sprawdzić, gdzie jest burza?