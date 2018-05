Dwie kobiety wpadły do Odry, jedna nie żyje. Według świadków, mogły zostać zepchnięte z bulwaru

dar61 25 minut temu Oceniono 5 razy -3

Męscy bokserzy plus męscy topiciele. Oto Polska właśnie.



***

Według świadków i słownika to red. 'jagor' jes wielkorotnym recydywista [lub słynny Redaktor od nagłówków]:

'...Według świadków, mogły zostać zepchnięte z bulwaru...'

>>> świadków mogły... [BEZ PRZECINKA]



Szybko ustalono sprawcę recydywy - to jednak 'jagor':

'...Jak dodała rzeczniczka szybko ustalono...'

>>> rzeczniczka, [PRZECINEK] szybko...