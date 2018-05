Ile czasu pracują Polacy? Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu, na czele Meksyk

fruqo3 godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Pracujemy?

Nie rozśmieszajcie mnie.

Spędzamy czas w pracy. Tak jak moja szefowa - mistrzyni świata w siedzeniu w biurze do 20-tej.

Tyle tylko że pomiędzy 9:00 a rzeczoną 20-tą polowe czasu marnuje na pierniczenie głupot, załatwianie prywatnych spraw, organizowanie nic nie wnoszących do biznesu spotkań na które regularnie się spóźnia, itp.

Ale jakby ktoś sprawdził jej czas pracy to hoho, mistrzyni na skalę światową. Nawet o 23 i 5 rano maile wypisuje bo „się nie wyrabia”.

To właśnie taki typowy przykład „ciężko harującego Polaka”...