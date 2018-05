Myślał, że wspiera "tajną operację" przeciwko hakerom. Omal nie stracił 50 tys. zł

Do kilku seniorów w Gdańsku zadzwoniła wczoraj kobieta podająca się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Informowała o tym, że ona i "inni policjanci" realizują „tajną operację” wymierzoną przeciwko hakerom, którzy właśnie chcą okraść seniorów, do których dzwonią.

Kobieta poleciła jednemu z seniorów, do których się dodzwoniła, by ten poszedł do banku i wypłacił 50 000 złotych. Następnie zgodnie z sugestią kobiety senior przelał pieniądze na wskazane przez oszustkę rachunki bankowe. Mężczyzna po rozmowie z najbliższymi zorientował się, że został oszukany.

"Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz!"

Zadzwonił więc na komisariat na gdańskim Przymorzy. Dzięki szybkiej interwencji służb i podjętej współpracy z pracownikami banków, udało się odzyskać oszczędności pokrzywdzonego mężczyzny.

"Apelujemy! Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz! Nie ma znaczenia za kogo się podają. Policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach i nie proszą o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej powiadomić Policję telefonując pod numer 997 lub 112" - to apel do mieszkańców Gdańska (i nie tylko) zamieszczony na stronie policji.