Gdzie będzie słońce, a gdzie burze, deszcz i grad? Prognoza na najbliższe dni [POGODA]

Według TVN Meteo niedziela 13 maja będzie słoneczna w całym kraju, choć popołudniem mogą wystąpić opady na wschodzie kraju (część Lubelszczyzny i na Podkarpaciu). Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - do 27 stopni.

Sytuacja zmieni się w poniedziałek, 14 maja. W Polsce, poza fragmentami północnego-zachodu, mogą wystąpić burze i opady deszczu. Największe mogą pojawić się w woj. wielkopolskim i w centrum kraju. Opady będą jednak przelotne, po przejściu burz i chmur znów się rozpogodzi. Ponownie najcieplej na zachodzie: Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej (do 25 st. C).

Burze 14 maja w Polsce Ventusky.com

We wtorek 15 maja popada natomiast na południu, zwłaszcza w woj. małopolskim, a miejscami może spaść grad. Będzie też odrobinę chłodniej: od 19 st. C przez 22 na Suwalszczyźnie, do 13-14 w Małopolsce i na Śląsku.

