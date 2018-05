Rozczarowani, ale mało zmobilizowani. Marsz leśników i myśliwych bez Szyszki i z małą frekwencją

"Manifestacją niezadowolonych" był nazywany przez media dzisiejszy marsz św. Huberta - manifestacja rolników, myśliwych, branży futrzarskiej i leśników. Organizowało ją popierające byłego ministra Jana Szyszkę Ekologiczne Forum Młodzieży. Ci ostatni w oświadczeniach odżegnywali się od doniesień, że manifestacja zgromadzi grupy niezadowolone z polityki PiS w kwestii środowiska i ochrony zwierząt, w tym osoby skupione wokół Szyszki i o. Tadeusza Rydzyka.

Zgodnie z zapowiedziami w wypowiedziach członków EFM przeważała "oficjalna linia". Mówili o 100-leciu odzyskania niepodległości, tradycjach leśnych i łowieckich. Nie atakowali rządu, a jedynie "propagandę liberalno-lewicowych ośrodków medialnych" i "lewackie trendy ideologiczne", które "niszczą wieś i tradycje łowieckie". Nawiązali jednak krytycznie do zmian w prawie łowieckim i o ochronie zwierząt autorstwa PiS.

Jednak inne wypowiedzi nie pozostawiały wątpliwości co do rzeczywistego przesłania marszu. Jednym z najgłośniejszych głosów niezadowolenia - dosłownie i w przenośni - był Dominik Paterek, rolnik spod Krotoszyna. Najpierw mówił dziennikarzom, że minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel "sieje podziały w społeczeństwie", zamiast bronić i wspierać rolników.

Później Paterek został zaproszony na scenę przed Sejmem. Mówił o "zbulwersowaniu wypowiedzią naszego ojca, ministra rolnictwa", który w telewizji wspomniał o wzroście dochodów rolników o 30 proc. - Przecież one spadły! Rolnictwo upada, polska wieś niszczeje! Młodzi wyjeżdżają! - grzmiał Paterek. - Panie ministrze, skąd takie dane!? Chyba na zamówienie? Ufaliśmy, że pański rząd pozwoli wyrównywać nasze poziomy życia - mówił rolnik. Apelował też do szefa partii rządzącej, Jarosława Kaczyńskiego:

Niech pan prezes spojrzy, jakich ludzi ma! Kim się posługuje! Czy to są profesjonalne osoby? Tracę nadzieję, że stanowiska w tym rządzie obsadza się fachowcami. Jak to w dawnych strukturach bywało: mierny, bierny, ale wierny! Panie prezesie Kaczyński, proszę się rozejrzeć wokół, przejrzeć kadry! Proszę korzystać z fachowych, mądrych ludzi, którzy są patriotami, tak jak i pan, i Polakami!

- apelował Paterek. - Tak nie można! Upadną, jak tak będą postępować! - mówił.

"Te grupy są szkalowane"

Rolnik wspomniał też o "absurdach" w nowym prawie łowieckim. Podobnie odczucia co rolnicy mieli inni uczestnicy protestu, co było słychać idąc z nimi w marszu. - No jestem rozczarowany - rzucił w rozmowie jeden z leśników. W wypowiedzi dla reportera Gazeta.pl Tomasza Golonki uczestnicy mówili, że idą w marszu aby okazać "solidarność grup, które są jakoś dziwnie... no nawet szkalowane".

- Chodzi przede wszystkim o myśliwych, którym kilkusetletnie tradycje teraz ktoś podważa. Ten sposób gospodarowania nie może być podważany. Podobnie z leśnikami, którymi zarzuca się jakieś niegospodarowanie - mówił jeden z uczestników. - Podobnie rolnicy, przemysł futrzarski. Wiąże im się ręce. To jest i było w kraju i nie może być ograniczane. Trzeba jasno powiedzieć, że my się z tym nie zgadzamy - dodał. Niedawno Sejm uchwalił zmiany w prawie łowieckim, które były ostro krytykowane przez środowisko myśliwych. Wprowadzono m.in. zakazał udziału dzieci w polowaniach.

O niezadowoleniu i rozczarowaniu mówił też Robert Winnicki z Ruchu Narodowego, jedyny poseł obecny na demonstracja. Nawiązywał do oficjalnych haseł marszu, czyli obchodów 100-lecia uzyskania niepodległości. Jednak jasne były też przytyki wobec PiS. - Pytacie, dlaczego jestem tu z dzieckiem. Co prawda nie jestem myśliwym, ale gdybym był, to zabierałbym syna ze sobą od małego na polowania - mówił. Mówił też o "niszczeniu pięknych branży i zawodów" i krytykował PiS za zakazanie swoim posłom udziału w marszu.

Wśród głosów rozczarowania rozbrzmiewały nie tylko sprawy dotykające konkretnych grup, ale też np. kwestia nagród w rządzie. - Dali sobie nagrody, a potem zwracają. Co to jest, k***a, że prezes powie “oddajcie” to oddają, a jakby nie kazał, to by tego nie zrobili - mówili między sobą protestujący.

"Mało leśników, mało myśliwych"

Uczestnicy między sobą narzekali na raczej niską frekwencję marszu. Organizatorzy nie deklarowali, ilu uczestników się spodziewają. Sprzed pomnika Józefa Piłsudskiego wyruszyło ok. 200 - 300 osób. Ta grupa stopniała po drodze i była znacząco mniejsza przed Sejmem.

- Kiepsko z mobilizacją. Było mówione, że ludzie mają zostawić grille, przyjechać, a tu co. - Dobra, zdjęcie zrobione, idziemy stąd? - mówili już na początku niektórzy z uczestników. - No nie ma dużo ludzi. Mało leśników, mało myśliwych - zauważali protestujący. Rzeczywiście leśniczych - przynajmniej tych w służbowych strojach - było widać niewiele więcej, niż obecnych tam też członków ONR w czarnych koszulach i z falangą na ramionach.

Uczestnicy zastanawiali się, czy na proteście będą o. Tadeusz Rydzyk i były minister środowiska Jan Szyszko. - Będzie o. Rydzyk? - Teraz nie ma, jest na jakieś konferencji. - Przed Sejmem może będzie - rozmawiali. - Przyjdzie minister to zobaczymy, co powie - oczekiwali.

Jednak zakaz uczestnictwa w marszu dla posłów PiS najwyraźniej poskutkował, ponieważ Szyszko i żaden inny polityk partii, a także o. Rydzyk nie pojawili się na marszu. Byli oni w tym czasie na konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później” w Warszawie. Szyszko pojawił się na chwilę przed Sejmem dopiero po oficjalnym zamknięciu manifestacji i rozmawiał z jej organizatorami z Ekologiczne Forum Młodzieży. "Pójdziesz siedzieć!", "Szyszko za kraty" - skandowali wtedy przeciwnicy PiS.

Przepychanki z ONR

Na samym proteście uczestnicy dyskutowali o obecności grupy członków ONR, którzy pojawili się na manifestacji. Najpierw stali na uboczu, później szli w środku ma marszu, a na końcu stanęli w pierwszym rzędzie przed sceną i najgłośniej odpowiedzieli na okrzyk “Czołem wielkiej Polsce” po wystąpieniu Roberta Winnickiego.

Jedni z protestujących mówili, że skoro ONR ich popiera, to dobrze, że są. - Chcą się podczepić - komentowali inni. - Narodowców nikt tu się nie spodziewał. Nie wiem, skąd się wzięli i nie sądzę, aby oni byli zapraszani - mówił naszemu reporterowi rozmówca przed kamerą.

Oddzieleni kordonem policji przed Sejmem byli też przeciwnicy PiS oraz krytycy myśliwych. Już po oficjalnym zamknięciu zgromadzenia na ul. Wiejskiej doszło do przepychanki między nimi, a członkami ONR. Interweniowała policja.

Gdy z głośników przed Sejmem leciały piosenki patriotyczne i wystąpienia, obecni tam przeciwnicy PiS i myśliwych starali się zagłuszać je. Skandowali: "bób, hummus, włoszczyzna!", "mordercy", "Warszawa wolna od faszyzmu", "Polska wegańska". - Co oni krzyczą? Polska maltańska? - Wegańska, że mamy liście wpier***ć. - A przecież drzewa to tez boli! - kpili między sobą obecni na marszu myśliwi.