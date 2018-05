Policja poszukuje Zygmunta Łazarza. 57-latek miał współżyć z dwiema dziewczynkami

Podejrzany Zygmunt Łazarz miał wykorzystywać seksualnie małoletnie poniżej 15-tego roku życia we własnym domu. Wszystko zaczęło się po śmierci jego żony, kiedy pod jego opieką została szóstka dzieci.

Dramat, jak czytamy na stronie portalu Nowiny24.pl, miał trwać od 1994 aż do 2006 roku.

Dopiero na jesieni 2016 roku, za sprawą zawiadomienia, które złożył Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli, na jaw wyszedł temat wykorzystywania seksualnego. Dwa miesiące później śledczy ogłosili mężczyźnie m.in. zarzuty obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15.

Grozi mu do 12 lat

Jak wyjaśniła prok. Małgorzata Stefkowska-Kujas, z-ca prokuratora rejonowego w Rzeszowie, zarzut został ogłoszony, ale nie przedstawiony, bo podejrzany uciekł z miejscowości, w której mieszkał. To dlatego za Zygmuntem Łazarzem wydano list gończy.

Mężczyzna poszukiwany jest podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego:

Art. 198 Doprowadzanie do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim zachowaniem

oraz

Art. 200 § 1 Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania.

Poszukiwanemu grozi do 12 lat więzienia.

Policja prosi osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, z Wydziałem Kryminalny pod numerem telefonu: (0-17) 858 2310 lub drogą elektroniczną: dyzurnykwp@podkarpacka.policja.gov.pl.

Można też pisać na adres KMP Rzeszów: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30.