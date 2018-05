Fundacja ekologiczna z Polski zaskarżyła do sądu w Finlandii zgodę na budowę Nord Stream 2

m78k pół godziny temu Oceniono 5 razy -3

Polska kupując w Rosji gaz i ropę, daje utrzymanie co najmniej 10 mln ruskich. Gdyby zamiast kupować gaz, zgazowywać węgiel, albo wydobywać metan z kopalń węgla kamiennego, to pieniądze wydane w Rosji, zostałyby w Polsce. Starczyłoby nie tylko na 500+, ale nawet na 2000+. Co by było, gdybyśmy zelektryfikowali transport i nie kupowali od ruskich ropy - aż strach pomysleć!