16-latka kierowała lexusem, obok siedziała mama. Doszło do kolizji. A to dopiero początek kłopotów

patriotaa 3 godziny temu Oceniono 13 razy 5

,,Kategoria prawa jazdy B1 uprawnia do kierowania czterokołowcem. Jest to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego"

Pytam się co za idiota stworzył taki paragraf? Mw pierwszej części może prowadzić samochód osobowy zaś w drugiej części nie może. Czy twórcy takich przepisów są idioci cy nie normalni bo uciekli z psychiatryka? A może takie przepisy są celowo tworzone? Aby policmajster móg interpretować jak mu się podoba, znajomemu zastosować pierwszą część a wrogowi drugą część przepisu. Dziewczynkę można było pouczyć,by wreszcie odebrała dokument i pojawiała się na komendzie i okazała że posiada takie uprawnienia. Ukaranie matki było nie zasadne ponieważ była w samochodzie tak jak to mówi prawo. Jedynie powinien być ukarany kierowca , który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Ja miałem też zdarzenie policja mnie zatrzymywała do kontroli i okazało się że nie mam przy sobie dokumentów, więc mnie spisali z dowodu osobistego i kazali pojechać do domu wziąść dokumenty i zgłosić się na policję z dokumentami by udowodnić że mam takie uprawnienia. I takie zachowanie się policji jest prawidłowe i normalne a nie od razu karać mandatami sądami a może i więzieniem. Czyżby ci policjanci to wychowankowie komunistyczni milicji? A paragraf B1 to idiotyzm to tak jak by wprowadzono że możesz jeść ale też że nie możesz bo jak trafisz na idioytę to ukarze ciebie że jesz