W Łodzi wielka ulewa i "pływające tramwaje". A jaki będzie weekend? [POGODA]

lodzermensz1

Każda większa woda zalewa Trasę Łazienkowską w Warszawie i to jest normalne. Zalewa Gdańsk i inne miasta - to też normalne.

Ale jak raz na jakiś czas ulewa zaleje tunele w Łodzi, to z nor wyłażą frustraci i trolle by ciągnąć łacha z miasta.

Ogarnijcie się ludzie. Jasne, że władze miasta mogły by poprawić w kilku często zalewanych miejscach to i owo, ale to nie jest specyfika Łodzi, że takie rzeczy się zdarzają. Ulewa była naprawdę imponująca. Autentycznie lało jak z cebra, a do tego padał grad i dość mocno wiało. To musiało się tak skończyć.