W biały dzień próbował wciągnąć 11-latkę do samochodu. Szukają mężczyzny z irokezem

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim ok. 17.20 obok przejścia dla pieszych przy ul. Bałtowskiej zatrzymał się 40-letni kierowca samochodu osobowego. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna próbował nakłonić 11-letnią dziewczynkę, by wsiadła do samochodu. Twierdził, że chce ją odwieźć do domu. 11-latka się nie zgodziła.

- Potwierdzam, że wczoraj doszło do próby wciągnięcia do samochodu jedenastoletniej dziewczynki - mówi portalowi ostrowiecnews.pl p.o rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Sylwester Kaniewski.

Kolczyki i irokez

Mężczyzny poszukują ostrowieccy funkcjonariusze. Według ich ustaleń mężczyzna jest szczupłej budowy ciała, wysoki, ma czarne włosy "dłuższe, postawione na irokeza". W lewym uchu może mieć czarno-biały kolczyk "tunel" oraz kolczyk w lewej brwi. Ubrany był w czarny t-shirt z białym napisem Nike na klatce piersiowej, spodnie typu bojówki w kolorze czarno- szaro- białym oraz czarne sportowe buty z białym logo firmy Nike.

Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy posiadają informacje, mogące pomóc w zatrzymaniu mężczyzny o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 9 (0-41 26 71 205 lub 285). Można też dzwonić na całodobowe numery alarmowe: 997 i 112.

Ojciec prowadzi własne poszukiwania

Nie tylko policja szuka mężczyzny. W mediach społecznościowych krąży wpis ojca 11-latki, który proponuje 5 tys. nagrody "za pomoc w wytypowaniu i znalezieniu tego mężczyzny".