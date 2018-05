22 maja. Egzamin z języka włoskiego i Dzień Praw Zwierząt [KALENDARIUM]

22 maja. Matura 2018 – egzamin pisemny z języka włoskiego

22 maja to przedostatni dzień egzaminów maturalnych. Tym razem abiturienci napiszą egzamin z języka włoskiego. O 9:00 rozpocznie się egzamin na poziomie podstawowym, natomiast o 14:00 na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z nowożytnego języka obcego to matura obowiązkowa dla wszystkich maturzystów. Nie oznacza to jednak, że muszą oni zdawać język włoski. Uczniowie mieli do wyboru sześć języków: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Ten ostatni wciąż cieszy się ograniczoną popularnością. Tegoroczni maturzyści, podobnie jak w roku 2017, najchętniej zdawali egzamin z języka angielskiego.

22 maja. Dzisiaj egzamin maturalny z języka włoskiego. Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta



Egzaminy z języka obcego składają się z dwóch części. Egzamin pisemny to jedna z nich. Ma ona sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i leksyki, a także umiejętność samodzielnego redagowania krótkiego tekstu, np. listu, notatki prasowej czy ogłoszenia. Druga część egzaminu z języka obcego to egzamin ustny. Jego termin ustalany jest w każdej szkole osobno, jednak musi się odbyć pomiędzy 5 a 25 maja.

22 maja – Dzień Praw Zwierząt



Dziś obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. Upamiętnia on przyjętą 22 maja 1997 roku przez Sejm RP ustawę o ochronie zwierząt. Pierwszy artykuł tej ustawy podkreśla, że zwierzę jest istotą zdolną do odczuwania cierpienia i nie jest rzeczą, a człowiek powinien otoczyć zwierzęta opieką, ochroną i poszanowaniem. Ekolodzy podkreślają, że słowa te nie dotyczą tylko naszych domowych pupili, takich jak psy czy koty, ale także zwierząt dzikich, zwierząt cyrkowych, a także zwierząt hodowlanych, takich jak świnie, krowy czy kurczaki.

Poznań. Protest aktywistów Fundacji VIVA! przeciwko przyjazdowi do Poznania Cyrku Zalewski, który w swoich przedstawieniach wykorzystuje pracę zwierząt. Fot. Jędrzej Nowicki/Agencja Gazeta /