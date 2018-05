Czy naprawdę wiesz, co jesz? Kupujemy coraz więcej sfałszowanego jedzenia

wranek 2 godziny temu Oceniono 9 razy 9

Jakoś producenci samochodów przyznaja sie do wpadek. I naprawa tysiecy aut wychodzi im na dobre. Ujawnienie cwaniaczków z sektora spozywczego tez by wyszło na dobre rynkowi spożywczemu.

Nie ujawnianie, prowadzi do wniosku, że nie ma sie co starać bo inni nie mają skrupułów.

Fałszujący więcej zarabiają i sa chronieni. Więc falszuje coraz więcej producentów.

Czy to takie trudne do zrozumienia?