Igor Stachowiak został pobity przez policję wcześniej? Reporter TVN24 ogłasza nowe informacje

koles751 pół godziny temu

I my mamy kochać to państwo. Państwo, które staje w obronie morderców. Najpierw jako dzieciaki chodzimy wszyscy do szkół, gdzie tłucze się nam do głów patriotyzm. Później zależnie od talentów i zainteresowań kształcimy się dalej w różnych kierunkach. Niektórzy z nas, bądźmy sprawiedliwi - nie zawsze najbystrzejszy, wstępują do Policji i mordują innych z nas przy cichym pozwoleniu tych, którzy studiowali prawo. Co tu kochać? Wstyd mi za tych łajdaków, którzy w imieniu Rzeczypospolitej zamordowali Igora i za tych, którzy ich kryją. W tej sytuacji urzędnicy państwowi powinni stosować najsurowsze i najostrzejsze standardy. To niestety tylko marzenie.