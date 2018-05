Śmigłowiec LPR przyleciał do chorego w centrum Opola. Zepsuł się i zablokował całą ulicę

Opole. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na ul. Oleskiej (Fot. Mateusz Majnusz / Agencja Gazeta)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przyleciało do Opola, by udzielić pomocy starszemu panu. Po całej akcji śmigłowiec LPR nie mógł wystartować i na kilka godzin zablokował ulicę Oleską. Miało to swoje pozytywne skutki.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wezwane do starszego mężczyzny, który zasłabł w centrum Opola. - O godzinie 9:50 otrzymaliśmy zgłoszenie o zasłabnięciu mężczyzny. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy mężczyznę na chodniku, opartego o murek i udzieliliśmy mu pierwszej kwalifikowanej pomocy - mówi portalowi 24opole.pl mł. bryg. Tomasz Śleziak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Opolu. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zablokowało ul. Oleską w Opolu Jednocześnie na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec wylądował na ul. Oleskiej. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu do lądowania śmigłowca - informuje mł. bryg. Śleziak. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało wezwane do interwencji w Opolu, ponieważ nie było w tym czasie w rejonie wolnej karetki. Po udzieleniu pomocy starszemu mężczyźnie, ratownicy LPR chcieli odlecieć. Maszyna jednak nie mogła się wzbić się w powietrze. - Okazało się, że nastąpiła usterka. Na komputerze pokładowym zapaliła się kontrolka. Awaria uniemożliwiła uruchomienie maszyny - informuje w TVN24 Justyna Sochacka, rzecznik prasowy LPR. Obok śmigłowca LPR zasłabła kobieta Ul. Oleska w Opolu była zablokowana od ronda przy C.H. Solaris do skrzyżowania z ulicą Czaplaka. Śmigłowiec odleciał kilkanaście minut przed godz. 16. W czasie, gdy maszyna blokowała ul. Oleską stało się jednak coś jeszcze. Jak podaje 24opole.pl tuż przed odlotem śmigłowca w sklepie obok zasłabła kobieta. Dzięki awarii szybko pomogli jej obecni na miejscu ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zobacz też: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zakurzyło lexusa >>> Dzwonisz na 112 i co dalej? Te rzeczy musisz powiedzieć, żeby szybko i sprawnie wezwać pomoc

